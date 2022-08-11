韓稱薩德屬自衞措施　「三不一限」非與華協議

中國國務委員兼外長王毅周二（9日）在山東省會見南韓外長朴振，就南韓部署美國薩德導彈防衞系統交換意見。南韓外交部和總統府先後回應中方對薩德「三不一限」的表態，強調韓方一貫堅持部署薩德系統是在北韓核導威脅下，為保護國民生命與財產安全而採取的自衞性防禦措施，事關國家安全主權，不容妥協。

南韓外交部周三（10日）表示，韓方在會談上向中方闡明相關立場，「三不一限」不是韓方做出的承諾，也不是韓中雙方達成的協議；中方不斷提及有關問題只會使兩國民眾對對方國家的看法惡化，並成為兩國關係發展的絆腳石。雙方在會上確認兩國在薩德問題存在分歧，但同時為此問題不應阻礙兩國關係發展達成共識。南韓總統府周四（11日）也強調，薩德系統只是自衞性防禦手段。

中國外交部發言人汪文斌周三表示，美方在韓部署薩德系統明顯損害中國的戰略安全利益，中方多次向韓方表明關切。基於雙方諒解，中韓雙方階段性穩妥處理薩德問題。「三不一限」是指韓方不增加部署薩德，不形成韓美日軍事聯盟，不參與美方的導彈防禦系統，並限制現有薩德的實際使用。