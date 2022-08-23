涉受賄6636萬人民幣　國開行前副行長何興祥受審

國家開發銀行前副行長何興祥涉受賄6,636萬元（人民幣，下同，約7,694萬港元）和隱瞞境外存款逾3,369萬元（約3,906萬港元），另涉違規出具金融票證、違法發放貸款罪，案件一審周二（23日）在北京市第三中級人民法院開庭審理。何興祥當庭表示認罪、悔罪，法庭宣布休庭擇期宣判。

北京市人民檢察院第三分院指控，何興祥2006年至2021年利用擔任中國銀行海南省分行行長、山東省分行行長，中國農業發展銀行副行長，國家開發銀行副行長等職務便利，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在貸款審批、人事安排等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受他人財物。

檢方指出，何興祥另涉違規為有關企業出具信用證、保函共63.49億元人民幣（約72.8億港元）、1.04億美元（約8.1億港元）；違反國家規定，向有關公司發放貸款超過18.23億元（約21億港元）；又對可實際控制的親屬境外帳戶存款隱瞞不報等。何興祥於1963年出生，長期在中國銀行任職，自2014年起擔任中國農業發展銀行黨委委員、副行長，及後調任國家開發銀行。至去年9月，何興祥涉嚴重違紀違法受查。