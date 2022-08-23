多58地納強檢　粉嶺芬園警員宿舍等3紀律部隊宿舍上榜

再增58個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(23日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(24日至25日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.何文田俊民苑文凱閣

2.何文田君頤峰3座

3.何文田君頤峰1座

4.何文田君頤峰2座

5.何文田欣圖軒4座

6.何文田欣圖軒3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔寶雅苑興和閣

2.長沙灣宇晴軒5座

3.牛池灣彩雲二邨明麗樓

4.將軍澳叠翠軒4座

5.筲箕灣東熹苑華熹閣

6.赤柱馬坑邨迎馬樓

7.鰂魚涌太古城富天閣

8.青衣藍澄灣5座

9.馬鞍山錦豐苑錦菱閣

10.屯門慧豐園2座

11.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

12.秀茂坪秀茂坪邨秀義樓

13.薄扶林華富一邨華光樓

14.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座

15.粉嶺欣盛苑欣暉閣

16.粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座

17.大埔怡雅苑怡厚閣

18.天水圍天慈邨慈屏樓

19.天水圍栢慧豪園2座

20.茶果嶺麗港城5座

21.將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)

22.馬鞍山利安邨利豐樓

23.將軍澳尚德邨尚仁樓

24.將軍澳安寧花園2座

25.秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

26.馬鞍山銀湖‧天峰6座

27.上水清河邨清顯樓(3及3A座)

28.天水圍天逸邨逸湖樓

29.粉嶺華明邨添明樓

30.沙田碩門邨豐碩樓

31.天水圍天祐苑祐泰閣

32.將軍澳寶盈花園6座

33.青衣青衣邨宜業樓

34.九龍城啟德1號(I)大廈1座

35.柴灣小西灣邨瑞強樓

36.葵涌葵涌邨雅葵樓

37.油塘油美苑濤美閣

38.天水圍天頌苑頌海閣

39.將軍澳景林邨景棉樓

40.青衣盈翠半島3座

41.屯門富泰邨健泰樓

42.沙田水泉澳邨竹泉樓

43.荃灣爵悅庭西爵軒

44.沙田穗禾苑詠興閣

45.荃灣海濱花園海雅閣

46.上水天平邨天美樓

47.油塘高怡邨高志樓

48.葵涌安蔭邨德蔭樓

49.觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

50.旺角海富苑海欣閣

51.黃大仙黃大仙上邨倡善樓

52.藍田啟田邨啟旺樓