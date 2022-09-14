美台加強雙邊關係　學者憂兩岸陷危機

《台灣政策法案》全面提升美國與台灣的雙邊關係，特別是加強台方的軍事力量應對中國大陸威脅。學者擔心一旦通過並成為法律，迫使北京不得不作出強硬回應，兩岸將爆發重大危機，形容法案是不必要的挑釁。

美國智庫德國馬歇爾基金會中國專家葛來儀表示：「若法案以現時的版本通過，我們將面對一場重大危機。中國大陸將感到不得不作出非常強硬的回應，因為若不這樣做，（美國）國會將有進一步的行動，行政部門不會出手阻止。」

研究中國大陸軍事及安全政策的美國史丹福大學研究員梅惠琳直言法案適得其反，不足以阻嚇北京武力侵台，反而只會激怒對方，「在部分情況下，法案給予中國大陸準備戰爭的道德高地及合法性」。惟她承認台灣官員最近透露，美方此舉有助加強台灣士氣，甚至鼓勵台灣民眾堅持戰鬥，直至美國軍事介入。

美國智庫大西洋理事會研究員莊宛樺歡迎法案聚焦在透過加強軍事合作、深化經濟關係，美國向台灣提供實質性的支援，但認為法案象徵性的部分可能弊多於利，特別是中國大陸可能視之為美國政府進一步「掏空」現行的對台政策。

美中經濟與安全評估委員會成員卡羅琳‧巴塞洛繆稱，美國國會對台灣的支持強大，不認為有議員想做出被視為減少支持的舉動，反問若議員提出修改法案減少援助，或反對加強美方支援的修正案，「將會向北京傳遞怎樣的信息？」