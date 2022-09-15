內容挑釁惹疑慮　美國《台灣政策法》恐胎死腹中

美國參議院外交關係委員會周三（14日）通過《2022年台灣政策法》草案，22名成員中有17人贊成，明顯獲兩黨支持。惟美媒指出，由於法案部分內容敏感，國會對此仍有分歧，成法之路恐不平坦，即使參眾兩院批准，總統拜登亦未必願意簽署生效。

法案現時需提交參議院全院審議，以及撰寫眾議院版本，待兩院通過再由拜登簽署成法。中期選舉臨近，有分析認為即使法案在今屆國會未能通過，部分有關安全援助等實質性的內容，會被分拆納入其他必須及時通過的法案，例如《國防授權法案》。英媒則引述消息指，參院外委會正與軍事委員會討論，把部分《2022年台灣政策法》草案的內容寫入必須通過的《2023年度國防授權法案》，後者是中期選舉前唯一有望在參議院通過的重大法案。

雖然國會朝野有共識強硬對抗中國大陸，但部分議員憂慮法案會進一步挑釁北京。參議員蘭德認為法案讓美國放棄對台戰略模糊的立場，可能會逆轉一個中國政策，當前不是在不清楚可能後果的情況下，激進地改變長期政策的時機。外委會成員、共和黨籍的羅姆尼投票贊成法案，同時承認法案最終或許未能成法，因為這是高度挑釁性及好戰的，美國大幅強化對台軍事支援將導致大陸加快攻台。