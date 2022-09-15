保母車溜前撞斃5人　司機涉危駕等7罪　押後11.10再訊

2018年12月一輛保母車在北角疑無拉手掣溜下斜路，肇事司機以身擋車不果，遭輾傷命危，保母車終撞入人群，釀成5死2傷，但是警方事後沒有控告司機危險駕駛，只是票控他無拉好手掣，最高罰款2000港元及停牌半年。直至今年5月死因庭透過研訊，查找死者的死亡真相時，警方一名道路安全主任在庭上同意相關法例不合時宜，傳票罪未能反映車禍嚴重性，律政司臨近研訊尾聲時申請要重新審視案件。事情峰迴路轉，警方在車禍發生接近4年後，終落案起訴肇事司機5項危險駕駛引致他人死亡罪，以及2項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件今日（15日）在東區裁判法院提堂。66歲被告吳耀宗（報稱是退休人士）需要手持拐杖及由女親友攙扶下出庭應訊，辯方透露被告的傷勢正是案件中意外所造成。被告暫毋須答辯，控方申請押後案件以待向律政司索取法律意見。裁判官把案押後至11月10日再訊，期間被告准以1萬元保釋外出。

控罪指，被告在2018年12月10日，在香港熙和街近英皇道（東行）交界在道路上危險駕駛一輛私家小巴，引致何玉珍（女，80歲）、梁洪（男，83歲）、陳瑞意（女，70歲）、楊文根（男，77歲）及Willy Yip（男，89歲，印尼華僑）死亡。被告另被控同日同地，危駕引致雷曉琪及盧永業的身體受嚴重傷害。

案件編號：ESCC 1806/2022