北京電影學院女生舉報　男老師誘姦逾百人

北京電影學院女學生施子怡周一（19日）實名舉報北電導演趙韋弦及藝考老師、編導培訓機構「影路站台」校長杜英哲，稱前者性騷擾女生，後者涉猥褻、誘姦逾百名女生，當中更有未成年者因此而懷孕輟學。事件傳出後，趙韋弦在網上道歉，並稱會自首；而杜英哲則否認事件。施子怡呼籲，希望其他受到侵害的女生加入她們挺身舉報。目前尚未有執法部門介入調查。

曾在大學生國際影像節中獲獎的趙韋弦被指在2019年6月至上年8月期間，以「作業拍攝」為名要求20多名女生到其家中，穿泳裝、超短褲等拍片，當中更錄製女生「沉重的喘息聲」，並以拍攝為由半夜騷擾女生要對方拍裸照。另有網民爆料，趙曾以「軟件測試」為由向近200人（大多數為女生）借雲端平台帳號，私自查看並下載對方的私密照片。

杜英哲則被指性騷擾及與女學生發生性行為。施子怡表示，杜曾布置題為《我的性幻想》、《我第一次自慰》等劇本作業，甚至私下向她炫耀睡過上百名學生，自詡「我就是電影界的教父」。她透露，杜英哲會肢體騷擾每個看中的女生，發現她們軟弱、不敢反抗的話就會強吻、摟抱、撫摸，甚至以能令受害者出人頭地為名，威逼利誘發生關係。知名演員孫儷妹妹孫艷也為此事發聲，引起關注。