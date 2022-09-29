解放軍練攻台　民間渡輪出動兩棲戰車

中國大陸持續針對台灣展開軍事演習，美國傳媒周三（28日） 引述最新衞星圖片報道，解放軍大約一個月前在台灣海峽附近舉行一場大型兩棲登陸演習，出動多艘軍艦及民間渡輪，兩棲戰車演練往返岸上集結區及部署沿岸的渡輪。軍事專家認為民間的海運能力支援，將對解放軍入侵台灣的行動起到關鍵作用。

是次演習上月31日在中國大陸東南沿岸一處海灘舉行，美國軍事分析員舒加特（Tom Shugart）向美國海軍研究所新聞網表示，7艘軍民兩用民間兩棲渡輪參與演習，完成後返回執行原來航線在渤海運送車輛。其中一艘參與演習的渡輪是2020年下水、亞洲最大多用途滾裝船渤海恒通號，它長189.9米、型寬26.4米，船舶總噸2.5萬噸，可以裝載300多輛汽車，設有3層車輛艙，續航力5,000海里。

渤海恒通號擁有3米寬、約2,700米長的車道線，車輛載貨能力繼乎是美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦的3倍。舒加特指，解放軍並非首次利用民間船舶、徵用商船支援兩棲作戰艦艇，包括運輸軍事裝備，甚至在甲板放置火炮用於對岸炮轟，但兩棲戰車直接從這些船舶出動是新發展，這意味民間渡輪由第2梯隊部隊提升前第1梯隊部隊，直接向灘頭派遣兩棲部隊，毋須等候奪取敵軍港口。