周焯華跨境賭博犯罪集團案　36被告最多判刑7年半

浙江省溫州市中級人民法院於8月10至12日，公開合併審理以澳門太陽城集團董事周焯華（綽號「洗米華」）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件，36名被告分別被控以開設賭場罪、非法經營罪。案件周五（30日）宣判，各被告分別被判最多7年半有期徒刑，罰款最高300萬元（人民幣，下同，約336萬港元）。宣判後，35人當庭表示服從判決，不上訴；其餘1人當庭表示要提起上訴。

經審理查明，周焯華自2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台，更發展股東級代理及賭博代理，提供高額佣金利誘各級代理安排中國境內公民參與跨境賭博，向中國境內公民推廣網絡賭博平台；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；透過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，安排中國公民到境外的太陽城賭廳賭博及參與跨境網絡賭博。

這逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、鐘澤新、賴文濤、龐克訓、張時秀及高挺、李觀秀、隋國富（均另案處理）等人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏東（均另案處理）等人為成員的跨境賭博犯罪集團。截至2021年11月，該跨境賭博犯罪集團共發展中國籍股東級代理和普通代理逾3.8萬人，發展中國境內賭客會員6萬多人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂內地社會管理秩序。此外，該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定，虛構交易協議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億多元（約13億港元），非法獲利高達1,700多萬元（約1,900萬港元），嚴重擾亂內地金融市場秩序。

張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內成立公司，接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的賭資、賭債並運營管理；張時秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團，陳王龍、鐘海燕等5人夥同他人參與跨境賭博犯罪，組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博；余暉俊等24人明知他人實施開設賭場犯罪，仍提供技術、車輛、勞務等幫助支持，上述被告的行為均已構成開設賭場罪，且情節嚴重。

張寧寧還違反國家規定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為又構成非法經營罪，且屬情節特別嚴重。張寧寧犯數罪，應依法數罪並罰。經合議庭評議和院審判委員會討論，依法判決對被告人張寧寧以開設賭場罪、非法經營罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑7年，並罰款80萬元（約89.6萬港元）；對被告人張時秀、龐克訓、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設賭場罪依法判處有期徒刑1年3個月至7年半不等，並罰款5萬至300萬元（約5.6萬至336萬港元）；供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息，隨案移送的，予以沒收，上繳國庫；尚未追繳到案的，繼續追繳。