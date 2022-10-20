內地提濕地保護規劃　到2025年保護率達55%

內地為全面貫徹實施濕地保護法和推進濕地保護高質量發展，國家林業和草原局、自然資源部近日聯合印發規劃，提出到2025年，內地濕地保有量總體穩定，濕地保護率達到55%；新增國際重要濕地20處、國家重要濕地50處。

第3次全國國土調查及2020年度國土變更調查結果顯示，全國濕地面積約5,635萬公頃。濕地保護規劃明確了濕地保護的總體要求、空間布局和重點任務，將科學修復退化濕地，使紅樹林規模增加、質量提升，健全濕地保護法規制度體系，提升濕地監測監管能力水平，提高濕地生態系統質量和穩定性。到2030年，濕地保護高質量發展新格局初步建立，濕地生態系統功能和生物多樣性明顯改善，濕地生態系統綜合服務功能增強、固碳能力提高，濕地保護法治化水平持續提升。

根據《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃（2021—2035年）》及其專項規劃，濕地保護規劃以「三區四帶」為總體布局，提出實行濕地面積總量管控、落實濕地分級管理體系、實施保護修復工程、強化濕地資源監測監管、加強科技支撐、深度參與濕地保護國際事務等6項重點任務，以及出台國家重要濕地相關政策，實施30個濕地保護修復項目，開展全國濕地資源專項調查，完善相關標準體系等16項具體任務。