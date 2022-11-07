台軍擬租美國民間空中加油機　提升F16滯空時間

兩岸局勢持續緊張，台媒周一（7日）引述消息透露，台軍為使F16戰機能延長滯空時間及維持空中戰力，正考慮以租代購方式，讓美國民用中加油機協助空軍作空中加油訓練及延長滯空權戰術，以提升戰機在戰場的存活率及武器效能。

報道指，台灣國防部早於2007年向美方提出採購「空中加油機」，讓軍方旗下F16戰機擁有空中加油能力，但遭美方以破壞區域穩定而擱置。隨着中國大陸持續派遣軍機飛越海峽中線及台灣西南空域，令台軍備受巨大壓大。

台灣政府兩年前跳過國防部層級評估，決定向美國歐米茄空中加油服務公司（OARS）探討租用空中加油機的可行性。據悉，OARS今年已透過美國在台協會AIT與台灣某承包商簽署保密協議及合作意向書，將以租用空中加油機的方式，為台軍F16機隊進行空中加油訓練。

租用加油機分伙「濕租（wet lease）」與「乾租（dry lease）」。濕租指飛機連機組人員一起租；乾租則只租飛機，然後派自家機組人員飛行。知情人士指出，由於台灣沒有空中加油人員訓練，濕租方案將最為可行。有空軍資深官員指，台軍如果能有「延長滯空權」的優先考量，將是台灣脫離「大陸軍建軍思維」的轉捩點。