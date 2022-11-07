政Whats噏：青年工作難量化？　麥美娟：需細水長流

《施政報告》為青年發展訂咗唔少績效指標（KPIs），包括喺今年底前公布首個版本嘅《青年發展藍圖》，不過坊間都對成效尚抱有疑慮。而民政及青年事務局局長麥美娟日前喺網上節目再次解說，指青年工作好難量化，而用數字交功課唔難，但最想要見到效果。咁即係點呢？

節目由觀塘區議會主席柯創盛做主持，麥美娟話希望畀多啲機會年輕人參與社會事務，而除咗一系列數字，佢最想要見到效果，因為青年工作係細水長流，加上青年工作好難量化，而民青局一定要接觸市民，唔可以閉門造車。佢舉例話，局方未來有好多工作，包括進一步擴大「青年委員自薦計劃」，目標喺本屆政府任期內，將參與計劃嘅諮詢委員會數目，由現時60多個翻2倍至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」嘅作用，而香港青年節仍在籌備，參與人數同內容都稍後有計劃。

佢亦都話政府將推出「青年參與倡議計劃」，喺地區成立2個委員會，包括「青年社區建設委員會」同「地區青年發展及公民教育委員會」，因為年輕人喺參與這些委員會嘅工作時，可以了解政府喺進行不同嘅計劃時有好多考慮原因。佢亦坦言處於唔同階段嘅年輕人都有各自嘅要求，所以局方多次走訪不同區域、了解他們嘅真實需求。