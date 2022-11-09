擔任中國代理人罪成　前美軍飛行員判囚1年8個月

美國前陸軍直升機飛行員莫伊尼安（Shapour Moinian），在退役後轉職為國防部承包商人員，期間向中國官員提供美國設計或製造的多種類型飛機相關資訊和材料，並收取報酬。美國聯邦法院周一（7日）裁定，莫伊尼安涉擔任中國政府代理人罪成，判囚1年8個月。

法庭文件顯示，現年67歲的的莫伊尼安約從1977年到2000年之間在美國、德國和南韓的美國陸軍服役，退役後為美國各地及國防部多間已通過背景調查的國防承包商工作。根據認罪協議，莫伊尼安為一間國防承包商工作時，負責軍方和美國情報機構使用的各種航空項目，期間一名中國人聯絡他，給予他為中國航空業提供諮詢的機會。

莫伊尼安2017年3月前往香港與該中國人會面，同意以上述飛機情報換取報酬，當時收到約7,000至1萬美元（約5.46萬至7.8萬港元），並已知道對方由中國僱用或指使。他返美後開始收集相關材料，同年9月在上海機場中途停留期間提供予中國政府官員。他其後安排通過其繼女在南韓的銀行戶口收取報酬，並指示繼女分開多次將匯款給他。