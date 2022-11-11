華候鳥遷飛通道保護網成立　7市成國際濕地城市

《濕地公約》第14屆締約方大會東道國活動「全球遷飛區水鳥棲息地保護論壇」周三（9日）在湖北武漢線上線下同步舉行，論壇宣布成立中國候鳥遷飛通道保護網絡，並發布相關倡議。大會周四（10日）舉行第二批國際濕地城市頒證儀式，中國再多7市獲頒證書，躋身國際濕地城市。

在全球遷飛區水鳥棲息地保護論壇，與會專家學者圍繞全球遷飛區現狀、典型水鳥保護案例、棲息地保護和恢復等主題開展研討，並發布《中國候鳥遷飛通道保護網絡倡議》。中國野生動物保護協會秘書長武明錄表示，中國是世上鳥類種類最多的國家之一，現有鳥類1,445種，其中800多種具有遷徙習性。國家林業和草原局濕地管理司二級巡視員楊鋒偉則指，為保護4條途經中國的候鳥遷飛通道，中國認定29處國家重要濕地和1,021處省級重要濕地，建設逾2,200處濕地類型的自然保護區等。

《濕地公約》秘書長蒙巴周四在瑞士日內瓦分會場，向來自13國的25市頒發國際濕地城市認證證書，包括安徽合肥、山東濟寧、重慶梁平、江西南昌、遼寧盤錦、湖北武漢、江蘇鹽城，令中國現有國際濕地城市增至13個，冠絕各國。另在「CEPA濕地教育與保護論壇」，周三宣布廣東深圳華僑城濕地、深圳福田紅樹林生態公園、上海市東灘自然保護區獲得全球首批《濕地公約》濕地教育中心星級獎。