警方公布演唱會調查報告　MIRROR：對熒幕重量涉虛報感震驚

人氣男團MIRROR自7月底紅館事故後，警方今(11日)公布拘捕5名為演唱會總承辦商及次承辦商的高級職員，而跨部門調查小組亦交代調查結果，將向舞蹈員僱主採取行動。MIRROR今晚在事故後首次合體出席公開活動，就調查結果及警方公布細節，他們表示亦未有與舞蹈員去溝通報告一事，被問到當日在紅館踩台是否有足夠時間？他們指香港做騷的時間一直好緊拙，踩台時間足夠與否主要視乎演出的類型，如果係大型演出，「可能踩台時間要多少少，要睇監製決定」。

MIRROR今日出席電台於亞洲國際博覽館舉行的明星籃球賽，他們打完籃球賽後受訪，就紅館事故，政府交代調查結果及警方公布細節，可有影響今日打波心情？他們表示：「心情冇乜大影響，因為好忙化妝、熱身。」他們坦言睇到相關報資料不多，「只係知道超重、虛報數字，拉咗人，（對報告滿唔滿意？）冇得用滿唔滿意嚟形容，因為件事仲查緊，要等最水落石山先知道成件事。」

不過，MIRROR坦言聽到報告一些虛報數字，都感到震驚，原來數量差咁遠，回想起來可有一額汗？舞台咁危險？他們說：「當然會有呢個感覺，由於當時他們只顧住表演。」他們綵排演唱會期間被爆已不停有問題，就綵排時的甩漏同今次意外完全不關事：「綵排時所指嘅漏，主要係機關嘅timing及溝通上問題，而唔係舞台安全問題。」而且每次踩台，對上面的裝置冇留意太多，他們主要是望地面的機關、窿位。