深夜陪女同事回家遭捉姦　海口副區長指是誤會

網上日前流傳一段影片，指海南省海口市秀水區副區長李銘，於上周六（19日）疑似「偷食」女同事吳丹，被當場捉姦，引發輿論關注。據李銘事後發文解釋，自己只是送飲醉酒的吳丹回家，卻發現手機沒電，惟有逗留在其家中充電，詎料被誤會是偷情，「給秀水區造成了不良影響，懇請組織給予嚴厲批評」。

相關影片顯示，吳丹丈夫等人凌晨近1時破門而入，發現李銘正在睡房。一名中年男子見狀憤然拉李銘到客廳梳化，扯住其衣領對質：「你這麼晚跑到人家家裏幹甚麼？」，期間欲想揮拳怒打姦夫，卻被身邊人制止。由於客廳現場一片狼藉，估計雙方曾發生過激烈衝突。眾人亦奪去李銘的工作證及身份證拍攝，相關證件顯示李銘1973年12月15日出生，為海口市秀英區政府副區長。

李銘澄清，在送女下屬回家到其譚姓丈夫回來，前後時間僅在3分鐘左右，強調有小區閉路電視做證。譚姓丈夫見二人在客廳聊天，頓時情緒激動，大肆破壞客廳日用品及李銘的手機，並家暴妻子，另叫來其兩個弟弟，弟弟不分清情況便動手打人，並將相關過程拍攝放上網。據悉，吳丹為海口市秀英區行政審批服務局黨組書記、局長，城市運行局局長，並曾在去年12月，被中共中央組織部、中央宣傳部確定為32名全國「最美公務員」之一。