粵港澳大灣區再添貨運班列通道　首達蘇州

內媒周一（21日）報道，搭載食品飲料、牙膏等民生物資的「平湖南-太倉港」快速貨運班列，周日（20日）中午從廣東深圳平湖南鐵路物流園駛出，料兩天後抵達江蘇蘇州太倉港站。這是粵港澳大灣區首次開行通達蘇州地區的貨運班列，再開闢大灣區和長三角地區全新的物流通道。

中集世聯達鐵聯物流（廣東）有限公司相關負責人表示，該班列正式開行後，與原有運輸模式相比，整體時間可縮短2至3天，大大提升運輸效率，節省運輸成本。廣鐵集團相關負責人則指，「平湖南-太倉港」快速貨運班列開行將加速提升深圳的交通樞紐地位，助力深圳打造粵港澳大灣區與長江經濟帶戰略聯動走廊支點，推動珠三角、長三角交通基礎設施互聯互通。

疫情頻繁阻礙國內物流運輸之際，鐵路部門大力發展多式聯運，下一步將根據市場需求，動態加密開行頻次，實現該班列定時、定點、常態化運行。平湖南鐵路物流園將依靠鐵路優勢，加快打造運貿配一體的流通基地和跨境電商中心，把傳統的鐵路貨運站升級為集公鐵多式聯運、物流資訊服務為一體的綜合性物流樞紐，開拓新市場、助力新業態、暢通新渠道，推進粵港灣大灣區融合發展。