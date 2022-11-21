香港郵政下月發售經典漫畫《13點》主題郵品　明起開售首日封

香港經典少女漫畫《13點》將化身成郵票，香港郵政今日(21日)公布，將在12月6日推售以「《13點》漫畫」為題的特別郵票及相關郵品。而全線郵政局和網上購物坊「郵購網」就於明日(22日)起發售「《13點》漫畫」正式首日封。

已故著名女漫畫家李惠珍創作的《13點》，是香港風靡一時的經典少女漫畫，自60年代開始出版，是香港首本以女性為對象的漫畫。香港郵政以「《13點》漫畫」為題，發行一套6枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，展示這部香港經典少女漫畫的時代印記。女主角「13點」獨立、新潮和富正義感，為大眾帶出耳目一新的女性形象。作者以漂亮的筆觸及富幻想力的故事，將流行文化注入作品，成為嶄新風格的漫畫，引起了當時讀者對時尚生活的嚮往。再加上作者創作千變萬化的時裝，更令《13點》在香港漫畫奠定了一個標誌性地位。

有意集郵人士亦可留意，在12月6日，各郵政局會為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有郵政局亦會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。