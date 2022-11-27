神舟十五號完成發射前全區合練　各系統就緒

中國載人飛船神舟十五號發射任務周日（27日）組織全區合練，全面模擬發射準備、發射及飛行過程中的各種技術狀態和工作過程。目前，發射任務各系統已經完成了相關功能檢查。

當日早上7時許，在北京飛控中心的統一調度下，酒泉衞星發射中心、西安衞星測控中心以及任務各測控站、船實施聯調聯控，參試各系統嚴密組織，系統之間相互配合密切，確保各項程序有條不紊地進行。此外，執行測控任務的遠望6號遠洋測量船已抵達任務海域展開工作。

這次發射窗口期正值寒冬，酒泉衞星發射中心副主任王學武稱，針對此次低溫發射特點，發射場區各參試系統，持續開展設施設備狀態覆查。從今天全系統器檢、全區合練情況來看，火箭、飛船及發射場各系統狀態良好，已完成火箭加注前的一切準備工作。航天科技集團一院長征二號F運載火箭型號總體主任設計師常武權指出，長征二號F遙15火箭自本月21日轉場以來，按計劃完成了火箭箭上產品與地面設備的電纜連接，火箭各分系統的狀態檢查以及火箭全箭的狀態檢查，確定火箭狀態是非常好的。另神舟十四號航天員乘組已做好迎接神舟十五號乘組進駐各項准備工作，這將是中國航天員首次在空間站迎接載人飛船到訪。