黎智英准聘洋大狀　終院若維持原判　葉劉指人大不排除釋法

壹傳媒黎智英被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪，早前獲高院批准聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司挑戰失敗後，向終審法院申請上訴許可，並將於明日(28日)頒布判決。行政會議召集人葉劉淑儀昨晚(26日)於社交網上發貼回應事件，認為律政司一方的2點理據非常合理，又指出此風波不單牽涉法律問題，而是憲制問題，假若終院批准Tim Owen代表黎智英出庭辯護，全國人大常委會不排除釋法。

葉劉表示，前律政司司長、資深大律師袁國強代表律政司提出的2點理據，第1點是《港區國安法》是全國人大常委會通過的法律，是屬於中國的法律，而中國是實行《大陸法》而非《普通法》；第2點是由一個《普通法》的律師來港執業代表辯方出庭並不恰當，因此事牽涉國家安全。葉劉認為，無論Tim Owen多麼擅長《普通法》、刑事條例也好，他始終是1名《普通法》律師，與《港區國安法》是兩碼子的事。

Tim Owen並非中國人，葉劉稱，他不會明白維護國家安全的重要性，而且國家安全是凌駕性的，再加上黎智英案的判決將會成為先例，關乎日後牽涉國家安全的刑事案件，是否可以由非中國籍的律師作為代表。葉劉認為，假若終院維持原判，批准Tim Owen代表黎智英出庭辯護，全國人大常委會不排除以釋法解決此問題。