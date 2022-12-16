美參院通過國防授權法案　加強軍援台灣

美國參議院周四（15日）通過2023財政年度總值8,580億美元（約6.7萬億港元）的《國防授權法案》，授權國防部為軍人加薪，向烏克蘭提供軍事援助，以及在未來5年向台灣提供100億美元（約780億港元）無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案早前已獲眾議院批准，現時呈交總統拜登，待他簽署成法。

參議院以83票贊成，11票反對，通過《國防授權法案》，其中兩項重點是軍援烏克蘭抗俄和支援台灣。援助烏克蘭方面，法案向聯邦政府授權8億美元（約62.4億港元），支付軍工業生產武器供應烏克蘭，而非從美軍庫存調動。

法案也授權為台灣打造包含彈藥及其他適宜防衞武器的「區域應變軍備庫」，賦予台灣、北約南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國的超額防衞物資。法案還要求國務院與國防部優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理，並授權國務院向台灣提供20億美元（約156億港元）的軍事融資直接貸款，總統亦有權向台灣提供總值10億美元（約78億港元）的武器和彈藥。行政部門亦需強化與台灣的軍事合作和培訓，定期評估並制訂計劃提高台灣的防禦能力。

此外，法案要求國防部撤銷針對軍人的強制接種新冠疫苗命令，但此前因無打針已被革職的士兵，不會獲復職。