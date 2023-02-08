台美再簽戰機技術合同　25.7億新台幣維持F16戰力

台灣持續向美國購買軍備，台空軍140架F16 block20戰機的性能提升計劃預計今年全部完工。另外，為維持F16戰機的妥善率及整體戰力，台灣國防部周三（8日）公布台美已再簽下2項戰機技術支援服務案，涉及總額近25.7億元（新台幣，下同，約6.8億港元）。

戰機技術支援服務案是台灣空軍司令部委請台灣駐美國軍事代表團，與美國在台協會共同簽署合約，其中近14.8億元（約3.9億港元）屬戰機技術支援服務，近10.9億元（約2.9億港元）為戰機壽期延長工程驗證。兩者均為勞務案，由美方派出技術人員進駐台南仁德營區，指導及協助台空軍人員執行，預料包括機體結構、航電系統和發動機等。

台灣F16戰機的系統提升由台灣漢翔公司執行，項目包含先進主動電子掃描陣列雷達（AESA）、聯合頭盔瞄準系統、AIM-9X空對空導彈等新式設備。性能提升案原計劃自2012年執行至2023年，戰機性能提升部分仍按期程在今年完成，但因配合戰機武器解繳期程修調，全案完成的時間延遲至2026年。