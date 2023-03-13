陸圖建第二島鏈戰力　扼控戰略要道拒止外部勢力

台灣國防部周三（15日）將向立法院國防委員會進行報告及備詢，台媒周一（13日）公布國防部書面報告，顯示近期中國大陸解放軍演訓模式已由單一軍種調整為陸、海、空及火箭軍聯合執行，並常態化於渤海、黃海及台海周邊開設禁航區，採實戰化方式，由訓練轉向備戰型態，試圖建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控巴士海峽、宮古海峽及對馬海峽等戰略要道，防堵拒止外部勢力。

台灣國防部報告指出，解放軍東部戰區按計劃、有系統提升對台聯合戰備警巡兵力及進行實戰化訓練，去年解放軍軍機進入台灣防空識別區逾1700餘架次，較往年倍增，配合解放軍軍艦於台海周邊巡弋，對台灣安全形成實質威脅。解放軍近期於台海周邊提升聯合戰備警巡兵力，演訓範圍延伸至台灣東部及西太平洋海、空域，並進行實戰化演練，而航母遼寧號突破第一島鏈於西太平洋遠海長航，希望完備攻台行動方案與驗證拒止外國軍隊能力。大陸亦持續以無人機、高空氣球及民兵漁船等灰色地帶行動侵擾台灣，同時結合認知作戰，測試台方反應。

報告指出，綜觀大陸的兩岸政策、高新武器發展、強勢軍事行動及擴張，促使台海及印太局勢日趨嚴峻，區域軍事衝突風險不斷升高，台軍將加強聯合情監偵手段，嚴密掌握敵情。國防部去年檢討增屯油料戰備存量、積極籌建主戰裝備修護能量及跨軍種修能整合，提升裝備妥善，支援備戰任務。為預防解放軍全面封鎖台海周邊，台國防部今年編列作業維持費約236億元新台幣（約60.5億港元），籌補雷霆火箭彈、30機炮彈等7型彈藥、F16戰機等主戰裝備零件及戰鬥個裝等，強化作戰持續力。