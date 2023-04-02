台軍採購F16V防撞地系統　美明年在台安裝測試

台灣空軍向美國採購自動防撞地系統（AGCAS），並裝設在持續構改升級的F16V（Block20）戰機，以加強飛行安全，目前在美國整合測試中。台軍方人士周日（1日）表示，此案於2020年5月納入戰機性能提升案發價書採購，前年4月與美方完成締約，同年11月啟動系統測試，美國空軍預計明年在台灣進行安裝測試。

空軍嘉義基地一架機號6650的F16V（Block20）戰機，去年1月執行例行訓練任務時在水溪靶場周邊失事，空軍當時披露，已向美國採購AGCAS，但F16V仍在提升性能，且構改前為類比信號、構改後為數碼信號，因此必須在美進行嚴謹的整合測試。空軍指，這套系統最主要功用是在不預期或疏忽情況下發揮作用；如執行低空炸射科目，就算防撞系統作動，設定得宜便不影響機師操作。

另外，台空軍第五聯隊十二偵照隊所屬的RF16戰術偵察機，在由F16A/B提升為F16V型後，發現部分功能沒法與偵照莢艙相容，去年底專案退回美國原廠調整，日前送返花蓮基地。戰機在雨中首度完成性能測試，近日將恢復戰備，再度擔任監控、偵照大陸近海及台灣周邊海域的任務。