政Whats噏：兼任客席「姐組」　江玉歡呻攰過返工

做家務從來都唔係輕鬆嘅事，請咗外傭就更加蹺埋雙手。好似議員江玉歡(Doreen)咁，冇咗姐組幫手，真係有苦自己知。

Doreen話外傭姐姐4年冇返鄉下，趁住香港復常，開關第一時間就畀姐姐放假，返去見屋企人。咁冇咗姐姐，佢喺過去一星期，Doreen就做咗客席「Maryann」，返工前整理好屋企先出門，放工第一時間返屋企接應本地鐘點Auntie，喺周末當然要全副武裝，洗燙清潔、超市同街市去齊，攰過返工。

外傭通常喺周六或周日放假，雖則呢個客席「Maryann」喺周末要去超市同街市，但佢都有優閒嘅一面，就係順道去食魚蛋粉、飲咖啡，同埋去海邊跑步、玩滑板車，佢仲話香港人，有時真係要放鬆啲。

話時話，Doreen仲有鐘點Auntie幫手，查實都減輕唔少負擔，而佢都讚兩個本地鐘點Auntie好乾淨、好落力，喺同佢哋跟傾偈得知，佢哋百幾蚊一粒鐘，勤力啲每日可以跑3場，亦從而得舖香港其實相當缺乏鐘點，依家1至2人家庭，唔鍾意或唔需要請留宿外傭，加上屋企面積細，令到愈嚟愈多人鍾意用本地鐘點，佢認為政府可以喺方面再做多啲工夫，發掘潛嘅婦女勞動力。