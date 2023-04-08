解放軍軍機今早9度擾台　台美軍機監控

中國大陸解放軍東部戰區周六（8日）宣布即日起一連3日舉行圍台軍演後，台媒指周六早上9時24分開始的不足30分鐘內，解放軍軍機已多次闖台灣西南空域，部署台南、嘉義及台中的台軍戰機頻頻升空，美國軍機在周邊監控，空域狀況相當緊繃。較早前，美軍第7艦隊公開核動力航母尼米茲號在東海演練的最新相片，可見有掛彈的F18/E超級大黃蜂戰機停泊在航母甲板。

根據廣播航迹記錄，解放軍軍機早上9時24分起9度進入台灣西南空域，多批次多空層的擾台強度是近期最高，台軍除了依慣例廣播驅離，有民眾發現台南、嘉義及台中空軍基地都有台軍戰機密集升空。此外，台軍反潛機及美國軍機EP-3偵察機、P-8A海上巡邏機、RC-135電子偵察機及KC-135空中加油機在台灣空域周邊監控，

台灣國防部同日公布自周五（7日）清晨6時至周六清晨6時，偵獲13架次中國大陸解放軍軍機，其中4架次逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，它們分別是1架蘇30戰機、1架運8運輸機和2架殲16戰機。同時偵獲解放軍軍艦3架次，持續在台海周邊活動。台軍出動任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。