解放軍今在渤海軍演 再發環台演練影片

解放軍於周五（14日）凌晨3時至中午12時在渤海北部進行軍事演習，是大陸針對台灣總統蔡英文過境美國進行「聯合利劍」演習後的再一次軍演。遼寧葫蘆島海事局前一日發布航行警告，禁止其他船隻駛入。東部戰區周五再發布近日環台島軍演的影片畫面，空軍派出多型戰機，持續於台島周邊開展實戰課目演練。

東部戰區空軍連日出動預警機、轟炸機、殲擊機等空中作戰兵力，持續在台島周邊開展偵察預警、聯合反導、精確打擊等實戰課目演練，錘煉部隊體系聯合作戰能力。片中航空兵某旅任務飛行員進入戰機機艙內準備出發，數架殲10C戰機接續升空飛赴預定空域展開高強度制空作戰。飛行員依靠數傳訊息支撐和地面指揮引導，預判戰場態勢變化，快速構建協同殺傷態勢，精確打擊「敵機」。

數架轟6K轟炸機另在華東某機場升空，開展跨晝夜飛行訓練，執行遠程精確打擊任務。轟炸機編隊沿預定航線快速突防，飛抵目標空域附近，按照作戰流程完成模擬打擊。而地面導彈某營聯合反導演練現場，各操作號手密切配合、精準聯動，依託空地一體情報體系支撐與在空殲擊機構建協同抗擊網，對空中目標實施攔截。