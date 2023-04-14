智慧交通燈先導計劃成效佳　料擴展至全港50個路口運作

運輸及物流局今日(14日)向立法會提交的文件顯示，為推動智慧交通管理，運輸署於2021年完成在5個選定的獨立運作路口推行的「實時交通燈號調節系統」先導計劃，以感應器自動實時偵測人流車流狀況，配合電腦即時分析並分配路口綠燈時間，能穩妥實施交通燈號控制，部門滿意先導計劃成效，認為能減少交通擠塞和不必要的延誤。運輸署正計劃逐步將系統推展至全港約50個合適的獨立運作路口，並擬於今年年中向立法會交通事務委員會介紹詳情。

立法會交通事務委員去年11月，要求政府就「更換港島區區域交通控制系統的交通燈控制器及附屬設備」討論，運輸署今日回覆指，由於舊型號交通燈控制器不能有效接收來自分析人流車流的電腦所發出的訊號，因此，將來若要廣泛地推行「實時交通燈號調節系統」，第一步是先更換舊型號交通燈控制器，在計劃下，運輸署會更新324部舊型號交通燈控制器。當項目完成後，港島區全部交通燈控制器將能有效穩妥地接收人流車流分析電腦發出的訊號。因此，將來在港島區合適路口設置「實時交通燈號調節系統」時，無需再更換有關控制器。

新設備包括新型號的交通燈控制器及無線路由器。更換設備比繼續使用已老化的設備更具成本效益，例如新更換的交通燈控制器預期故障次數減少，已老化的交通燈控制器故障日漸頻繁，零件的供應愈來愈少及愈來愈昂貴；運輸署早於第一代區域交通控制系統已採用銅線網絡連接交通燈控制器及中央電腦,並一直沿用至今。在全面採用無線網絡服務後，預期在市場有眾多服務供應商的情況下，透過公開招標，服務價格會比舊有採用的銅線網絡價格較低，估計每年因轉用無線網絡服務而可節省的經常開支約110萬港元。