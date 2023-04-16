美國外洩機密文件　稱台軍難敵解放軍空中優勢

《華盛頓郵報》上周六（15日）報道，美國國防部外洩評估報告顯示，一旦台海爆發衝突，台軍難以阻止解放軍發揮空中優勢。報告指出，台灣官員懷疑防空系統能否準確探測到導彈發射，而且台軍具備完全任務能力的戰機只有一半多一點，它們轉移到掩體需要一周，能否在解放軍導彈來襲前疏散將是一個大問題。

評估指出，解放軍空軍建立早期制空權的機會，較俄羅斯在烏克蘭時大得多，而且連台方亦承認。報告指，台灣現時向每個目標發射兩枚防空導彈的理論，將令庫存在解放軍短程彈道導彈飽和攻擊下快速消耗。而且，台灣空軍目前仍然練習射擊單一靜止目標。美國國防部分析人士認為，台灣的導彈預警演習是高度照本宣科，不足以讓公眾及民事部門為真實事件做好準備。

美國國防部聯合參謀部情報局編寫的評估認為，台軍防空部隊缺乏共同作戰圖景，意味無法在特定時間看到所有部隊的位置，同時欠缺兼容的安全無線電，增加多個單位向同一目標射擊的風險。由於台軍防空部隊指揮官擔憂事態升級，或會猶豫是否與有人駕駛飛機交戰，即使已發出第一擊命令或空中威脅逼在眉睫。然而，文件相信解放軍的兩棲攻擊行動受汽油不足影響，難以在台灣維持立足點。

報道引述一名知情北京官員稱，北京有能力在空中和海上迅速擊敗台灣，但需要為美國介入干預做好準備。台灣國防部強調，防禦制度根據敵人威脅而精心構建，台軍針對近期解放軍軍演表明，絕對有能力、有決心、有信心確保台灣安全。美國參謀長聯席會議辦公室發言人，則拒絕評論報道。