政Whats噏：自嘲同陸頌雄中年飲廢水　郭偉強仲瀨咗尿？

府推出港車北上計劃，但必須先攞到內地駕駛執照。議員郭偉強同陸頌雄近日就親身示範點樣喺內地攞駕駛執照，而趁中段空閒時間出去飲咗杯嘢，唔單止自嘲兩個中年人飲「廢水」，郭偉強竟然自爆話瀨咗尿喎。乜咁唔小心呀？

講笑啫！咁大個人邊有咁唔小心呀！話說佢哋飲飲下嘢，郭偉強唔知係咪最近有「中年危機」無啦啦好感慨，咁問陸頌雄「中年飲廢水有咩感受」？講完都忍唔住笑咗出嚟。跟住佢哋就話內地都好多新嘅品牌，同香港有啲唔同，雖然物價喺高咗，但相對香港都係平啲嘅。之後佢哋仲開始介紹自已手上杯飲品，郭偉強就話自己杯好平都係淨係需要25蚊(人民幣)，跟往陸頌雄就即刻話，咁大杯真係飲到瀨尿，而郭偉強都唔執輸，即刻回應話「瀨咗」。

搞完笑嘅陸頌雄之後正經番少少，介紹咗自已嗰杯係椰汁拿鐵嚟，十幾蚊啫，仲話自已其實係香港好少飲喎。

講返佢哋申請攞車牌，陸頌雄都親身試咗部自動化嘅身體檢查機器，睇吓隻眼同肌肉反應咁，佢仲話好新奇，係電子政務嘅方便，建議香港取下經。跟住仲遇到單突特發嘅求助個案，原來有位港人係搞車牌時咁啱無內地慣用嘅支付工具，所以畀唔到錢。佢哋就即刻代佢繳費，幫呢名港人解困。