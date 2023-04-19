解放軍東部戰區頻頻演訓　台軍台東演練搶灘

兩岸局勢緊張之際，台灣海軍陸戰隊會同海軍，周三（19日）早上7時30分在台東知本海灘開展搶灘演練。解放軍東部戰區頻頻公布訓練消息，廣東海事局周二（18日）則發布航行警告，周四（20日）早上9時半至下午3時在珠江口部分海域內進行軍演。

台海軍陸戰隊與海軍周三出動坦克登陸艦中和號以及4艘M109新式特戰突擊艇，開展小型搶灘登陸演習。中和號放3輛AAV7兩棲突擊車，搶佔知本海灘，測試新劃定的紅色海灘是否適合搶灘登陸。另外，針對媒體報道稱美售台岸置魚叉導彈，交貨延遲10年，台海軍司令部周三駁斥報道與事實不符，純屬媒體臆測。

台國防部公布，周二上午6時至周三上午6時偵獲解放軍軍機2架次、軍艦3艘次持續在台海周邊活動，其中1架次直9反潛直升機進入台東南空域。陸媒周三報道，解放軍東部戰區海軍航空兵某場站近日開展一場全天候、全時域48小時跨晝夜飛行訓練。同屬東部戰區的陸軍第71集團軍某合成旅在安徽北部某訓練場組織裝甲分隊跨晝夜實彈射擊考核，檢驗裝甲分隊在複雜戰場背景條件下全時段火力打擊能力。