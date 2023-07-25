塌樓中學被譽為女排寶地　幸存球員悼念遇難隊友

發生塌樓慘劇的黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區第34中學，痛失多名女排精英。內媒周二（25日）引述學生指，該校女排一直很出名，自2001年成立以來在省市級比賽中斬獲過大小獎項，很多隊員從此走上職業道路。該校被譽為女排「寶地」，走出多名國手，包括胡銘媛、李盈瑩等。這些女排運動員發文為事故傷者祈福，向遇難者致哀。中國排球超級聯賽周一（24日）亦通過官方微博表達哀思，把帳號頭像換成黑白色。

一名曾到醫院探望的學生轉述幸存隊員的經歷，該隊員看到體育館大門一側的房頂有倒塌迹象，便跟另一名隊友向外跑去，但後面大部分隊友和兩名教練都被壓在下面。參與救援的居民黃先生指，自己主要幫忙清理廢墟，救援人員最早發現的是一名男教練，他被困的地方不在坍塌中心，當時他仍在呼喊學生，傷勢相對不嚴重。

另一名在校生向內媒表示，該校是排球強校，平時很注重排球培養，訓練很辛苦，強度頗大。有知情人士指，5月中旬開始到事發都是該校女排的集訓時間，學期內每天上午上課、下午訓練，放假亦沒間斷。周圍多間小學的排球隊也在場地內訓練，而事發當天小學隊都外出比賽。有幸存女排球員在社交平台更新動態，悼念遇難隊友，稱「我最好的朋友全走了」，在網民安慰下決定「拼盡全力全力打球」，「以後肯定給你拿全國第一」。