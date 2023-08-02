衞星圖揭涿州雨災嚴重　倉庫大批人困毒氣中

受颱風「杜蘇芮」影響，京津冀等地連日暴雨，降雨時間或持續70小時，部分區域最大累計降雨量接近1,000毫米。合成孔徑雷達（SAR）遙感衞星影像顯示，北京城區部分地區較以往新增大面積水體；河北多地災情極嚴重，其中涿州境內多條河流流量顯著增大，新增水體面積料逾20平方公里。涿州一間倉儲中心數十名員工被困，附近工廠疑有毒氣洩漏，導致多人不適。

網上書店中圖網周二（8月1日）發布消息指，他們有數十名員工被困於涿州倉儲中心的辦公樓，水位已升至二樓位置，大量圖書受損，加上附近一間膠帶廠還釋放出非常刺鼻的異味，有人出現惡心嘔吐症狀，請求網民幫忙把求救訊息傳開。受困員工已從二樓撤離到四樓，聯絡到的救援隊因有毒氣體持續洩漏而被熏得睜不開眼，無法靠近救援。涿州目前全域停水、局部停電，因有老人及幼兒受困，急需大量船隻疏散災民及運送奶粉等物資。

由「涪城一號」衞星周一（7月31日）晚成像的影像結合災前衞星影像顯示，涿州市的歷史水體面積約為15平方公里，截至當晚該區雨災中新增水體面積約21.55平方公里，受災耕地面積約為8.45平方公里。另一張網上流傳由中國高分三號衞星於周二早上拍攝的圖像顯示，隨着上游降雨形成的洪水持續下洩，涿州市區三面已被洪水包圍。衞星影像亦顯示，北京市房山區大石河流域水體面積較此前明顯增大，大片農田被淹，道路也被洪水阻斷。