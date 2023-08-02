2019年包圍深水埗警署　3人囚24至32個月　4名青年判入教導所

2019年8月有示威者在深水埗舉行「遍地開花放映會」，後來演變成包圍深水埗警署。接近凌晨時分，警方行動驅散示威者，多人被捕，其中5男3女事後被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪。當中1男在開審前改口承認兩罪，其餘7名被告則否認控罪受審，經審訊後除1名男被告面對的所有罪名均不成立外，其餘6人面對的暴動罪均罪成。區院法官王詩麗早前就部份被告提取相關報告後，今（2日）判處較年長的3名被告監禁24至32個月，其餘4名現年17至20歲的被告則判處教導所。法官指本案嚴重之處在於眾示威者明顯針對執法人員，公然挑戰執法者。但考慮到本案示威人數及範圍等，認為屬同類案件嚴重程度較低。

7名接受判刑的被告，分別是學生張嘉棟（24歲）、報稱無業的田倬行（29歲）、報稱混凝土工人的顧嘉杰（28歲）、學生鄺煒心（20歲）、女學生馬紫妍（19歲）、女學生姚珈瑜（19歲）及17歲女學生。7人均被控於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶，連同其他人參與暴動。除顧外，其餘6人於審訊後被裁定罪成。顧於開審前承認暴動罪及藏有雷射筆的控罪，最終被判囚24個月。較年長的張嘉棟及田倬行則均被判囚32個月。至於餘下4名年輕的被告，法官經考慮相關報告的建議後，認為4人均適合判處教導所。

案情指當晚，深水埗警署外的行人天橋上聚集人群，且有人叫喊「反送中」口號、用雷射筆照向警員及佔據馬路。其後警方曾多次作警告，但群眾並不理會。有重裝備示威者走到警署停車場閘門外，向警署內的變電站投擲磚塊狀硬物。及後警方展開驅散行動，拘捕包括本案7名被告在內人士。

案件編號：DCCC 109/2021