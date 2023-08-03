傳寶能集團欠薪逾13億人民幣　員工追討圍毆董事長

廣東深圳市近日傳出有大批員工在寶能集團總部門口追討欠薪，董事長姚振華的座駕被貼上討薪字眼的紙張，他亦被員工圍毆受傷流血。內媒報道稱，姚振華從人群中脫離後，按原定計劃進入寶能辦公室開會，會上下達裁員指標，要求裁員162人。

事發於周一（7月31日），姚振華乘搭的黑色座駕車窗和擋風玻璃上，均被人貼上「還我工資」、「欠薪14月」等字樣的紙張。為阻車輛開走，有員工用鐵鏈將其腰帶綁在副駕駛外的車門上，並高舉手機拍攝現場。姚振華當時正被保安和討薪員工圍堵在路中間。現場一片混亂，姚振華疑似被打中和推倒在地，保安將其扶起後，他的眼鏡亦被打掉。

網上流傳寶能集團體系的欠薪情況表，集團16個板塊欠薪超過13億元（人民幣，下同，約14億港元），其中自2021年7月至去年4月欠薪7.2億元（約7.9億港元），汽車業務是欠薪重災區，寶能汽車累計欠薪6.47億元（約7.1億港元），觀致汽車累計欠薪1.3億元（約1.4億港元）等。姚振華日前在會上要求對在職高管減薪，認為其不事生產，「除了會要錢還會幹甚麼」。