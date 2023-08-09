解放軍25軍機現台海　與5艦聯合戰備警巡

日本前首相麻生太郎訪台之際，中國大陸再度派出大批軍機在台灣周邊空域出沒。台國防部周三（9日）公布，上午陸續偵獲解放軍各型戰機、轟炸機、預警機等25架次出海活動，其中10架次逾越海峽中線及延伸線，進入台西南空域，並配合5艘軍艦執行聯合戰備警巡。

台國防部表示，出沒的包括殲10戰機、殲16戰機、轟6轟炸機、運8、運9運輸機與空警500預警機，台軍運用聯合情監偵手段掌握情況，並檢派任務機艦及岸置導彈系統嚴密監控應對。解放軍對上一次派出大規模空中兵力出海活動並配合軍艦進行戰備警巡是在周日（6日）上午，當時派出20架次軍機及5艘軍艦。台媒分析指，陸方此舉是對麻生訪台及慫恿「以武拒統」作出警告。

另外，浙江海事局發布航行警告，周三晚6時至周五（11日）晚6時，解放軍在東海部分海域軍演，需服從現場警戒船艇指揮，提醒各航船注意。內媒同日報道，東部戰區第73集團軍某旅近日組織炮兵分隊開展多課目、多彈種跨晝夜實彈射擊考核，檢驗部隊精準打擊、協同配合能力。內媒近日亦公開殲20戰機最新驅逐外機的畫面，解放軍發現一架身份不明的外機接近領空後，派出兩架殲20起飛，在相關人員指揮下做出兩面包抄動作攔截，並對敵機發出警告驅離，對方最終飛走。