就黑暴歌禁制令案提上訴理據　律政司指原審官法律上犯錯

與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，近年於各個不同平台傳播，律政司司長於今年6月入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該歌曲，危害國家安全。原訟庭法官陳健強上月駁回律政司申請，令律政司再敗一仗。律政司於周一（7日）表示已提出上訴，並於今天（9日）將申請上訴許可的草擬通知書於政府網頁內張貼，並夾附其草擬上訴理據。據該草擬理據指，陳官在法律上犯錯，並沒有把國家安全事宜凌駕於其他考慮。律政司又指陳官錯誤認為頒發臨時禁制令並無實際效用。有關的上訴許可申請，法庭仍未有具體聆訊日期。

上訴人律政司司長。據該份草擬上訴理據指，維護國家安全屬於最為重要的事情，法庭應切實有效防範、制止和懲治相關危害國家安全的行為和活動。律政司指陳官在拒絕發出臨時禁制令時卻沒有就此點給予凌駕性的比重，而是錯誤使用不涉及國家案件的相稱性測試，故屬於法律上犯錯。

律政司又指行政長官已發出證明書，指禁制令要求禁制的行為，是涉及國家安全範圍，故陳官考慮是否發出臨時禁制令時，應對該證明書給予絕對比重，並遵從行政機關的判斷。就陳官指《港區國安法》已就相關行為有相關的刑事控罪，故認為頒發禁制令沒有實際作用，律政司認陳官是用了錯誤及嚴重的測試去衡量，並沒有考慮到禁制令可有效地協助《港區國安法》的執行。律政司亦指陳官忽略考慮涉案歌曲被有心人用作煽動暴亂及分裂國家，且會利用去侮辱國歌而發布，禁制令可作為有效的輔助方法去制止歌曲繼續發布，去作出分裂國家的行為。因此律政司認為禁制令並非沒有實際效用，陳官拒絕發出臨時禁制令亦屬錯誤決定。