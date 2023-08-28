郭台銘宣布獨立參選台灣總統　強調整合藍白

自國民黨決定徵召新北市長侯友宜於明年參選台灣總統後，鴻海集團始創人郭台銘密集走訪全台各地，引發外界對其獨立參選總統的猜測。郭台銘周一（28日）上午召開記者會，宣布連署獨立參選台灣總統。他表示，過去幾個月來他一直努力號召在野陣營整合，惟完全沒進展。因此他宣布參選總統並展開連署，強調是為了整合藍白。

郭台銘表示，面對台海與中美關係的兵凶戰危，台灣絕對不能成為烏克蘭，他也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。他又表示，保證會為台海帶來未來50年的和平。他指出，台灣經濟狀況急速衰退，而他懂財經，並擁有經營能力，保證讓台灣從明年起，會計年度的經濟增長率超過一倍。他稱如給他4年時間，會讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均國內生產總值最高的「亞洲首富」。他又強調，假如當選，會建構完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府。他表示，這次選舉一定要下架貪腐無能的民進黨，讓中華民國未來重新走回正軌。

郭台銘稱，過去3個多月來在野力量仍然各有計算，他於是在7月底提出「主流民意大聯盟」的倡議，因為只有推出一組最強候選人，才能在選舉中勝出。他指出，這段時間看不到針對台灣願景與公共政策有任何實質討論，特別是兩岸和平，國際關係，經濟發展與科技，這些攸關台灣未來前提得決定性方針都沒看到。他強調參選總統並展開連署，取得參選資格，代表整合民意，民意永遠大於黨意，公益永遠大於私益。