省政府前副秘書長貪污逾億人民幣　判囚終身

吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院周六（2日）公布，吉林省政府前副秘書長高材林貪污、受賄一案日前宣判，他被以貪污罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；另以受賄罪判處有期徒刑10年，並處罰金100萬元（人民幣，下同，約110萬港元），決定執行無期徒刑。

高材林在2017年6月至9月利用擔任松原市市長的職務之便，直接或通過他人指使廈門爵耀投資有限公司、松原城市發展投資控股集團紅日房地產開發建設投資有限公司，安排前者從一名個體經營者處虛假承包100萬平方米「三化草原」土地，再轉包給紅日公司，從中非法套取1億元（約1.1億港元）據為己有，其中借貸給他人4,500萬元（約4,970萬港元），償還個人債務5,500萬元（約6,070萬港元）。他2011年至2020年8月又利用其他職務便利，為他人在公司審批、稅費減免等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，共計折合403萬餘元（約445萬港元）。

延邊州中級人民法院認為，高材林雖到案後能如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關不掌握的大部分受賄犯罪事實，且舉報他人犯罪線索，但鑑於其貪污數額高達億元，並不能退繳受賄贓款，造成惡劣的社會影響，不足以從輕處罰。其扣押在案的貪污贓款依法退還被害單位，當局繼續追繳其受賄贓款，依法沒收，上繳國庫。