中緬持續打擊電騙犯罪　移交3批共706疑犯

今年9月以來，雲南西雙版納、普洱等地公安機關通過與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，成功剷除一批境外詐騙窩點，並將一批電訊網絡詐騙疑犯移交中方。內地公安部周一（9日）通報，近日緬方再將706名電騙疑犯分3批移交中方公安機關。

通報指出，針對緬北涉華電騙犯罪嚴峻形勢，雲南公安機關不斷強化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務合作，持續開展多輪打擊行動。在雲南省公安廳的指揮部署下，209名電騙疑犯於10月1日成功移交普洱公安機關，當中包括26名網上在逃人員。同時，緬甸相關地方執法部門亦分別於9月25日和10月7日，先後向臨滄公安機關移交電騙疑犯兩批共497名。

目前，相關疑犯已由內蒙古、黑龍江、浙江、安徽、福建、河南、重慶等涉案地公安機關押回。公安機關將徹查各疑犯的全部犯罪事實，同時深挖境內黑灰產等關聯犯罪，確保全鏈條打擊，依法嚴厲懲處。內地公安表示，經過持續有效打擊，已有2,317名緬北涉華電騙疑犯被抓獲並移交我方，當中包括幕後金主、組織頭目和骨幹23名，網上在逃人員94名。