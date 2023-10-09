今年首10月累計98人染退伍軍人病　較2021年多逾40%

今年退伍軍人病個案較過去兩年大增！截至10月7日，本港錄得98宗退伍軍人病個案，較去年的80宗多22.5%，亦較2021年的69宗增逾40%。單計上周已有4人染病。衞生署衞生防護中心呼籲市民妥善保養人造供水系統防感染。

衞生防護中心今日(9日)表示，在上周(1日至7日)期間共錄得4宗退伍軍人病個案呈報，當中3宗屬社區感染個案，均有長期病患，包括74歲居於何文田冠德苑冠榮閣男病人、76歲住於西灣河東熹苑逸熹閣的女病人，以及67歲居於大埔嵐山6座的女病人。另有一名65歲過往健康良好男人，居於牛頭角宏光樓C座，發病前的潛伏期有外遊紀錄。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。

中心指出，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，又提醒男士、50歲以上、吸煙、酗酒和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病；而有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉。

因此，免疫力弱的人士應以經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。​