監察院批評台軍實戰化訓練欠精實　促國防部檢討

台灣監察院委員王美玉、賴鼎銘及范巽綠上周六（14日）表示，台軍部隊實戰化訓練尚欠精實，國防部基礎教育人才培育配套不足，且海軍艦艇未按規定周期訓練，已要求國防部檢討改進。

監察院外交及國防委員會日前通過監委調查報告，指海軍艦隊指揮部所屬艦艇連續3年未根據所頒規定周期，實際水面射擊及方陣快炮保養射擊訓練。海軍131艦隊塔江號巡邏艦備戰操演成績欠佳且未按規定辦理戰備複驗，均有不當。報告批評，部分台軍部隊的志願役數目無法達成預定目標，基層尉級軍官缺員較多。至於基礎人才教育，報告稱國防部對專科以上軍事院校教師的研究支持及資源不足，且沒有改善教師升遷問題，導致三軍官校及專科學校逾8年未升遷的教師，占教師人數4成以上。

此外，三軍官校招收的學生學測平均級分數連年下滑，英語能力普遍低於同年度考生。針對三軍官校學生退學比率持續高企，報告要求國防部加強發揮校內專業心理輔導資源系統功能，並確認與查核申請免賠退學者的真實理由。報告指出，國防部提供多項優惠條件吸引在讀大學生參加大學儲備軍官訓練團制度（ROTC）。惟ROTC與軍校正期生相比，訓練及服役期皆較短，國防部沒有明顯區分中、長役期軍官差別，長此以往恐影響長役期軍校正期生招生。