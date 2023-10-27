李克強遺孀程虹任英語教授　著有多部美國文學評述

已故國務院前總理李克強的妻子程虹是一名英語教授，在首都經濟貿易大學外語系任教近40年，平日十分低調，在同事和學生眼中非常熱愛做學問和研究。她曾出版多部介紹美國自然文學的評述著作和譯作，包括《尋歸荒野》、《醒來的森林》、《遙遠的房屋》、《心靈的慰藉》等。

程虹祖籍山東莒南，於1957年11月21日出生於河南省鄭州市一個幹部家庭，父親程金瑞曾任共青團河南省委副書記等職務，於2011年1月病逝，終年84歲。母親劉益清曾是新華社河南分社記者。

程虹於1977年高考恢復後考入洛陽解放軍外國語學院三系，之後在中國社科院攻讀博士，曾到清華大學進修。進修期間，程虹通過朋友介紹與當年留在北京大學任團委書記的李克強認識。兩人於1983年結婚，婚後育有一女，他們的女兒亦畢業於北京大學，曾在美國留學。李克強的外語水平高，能使用流利英語與外國人交流，夫婦兩人在家中會使用英語交談。

李克強自1998年離開北京到河南任職，到2007年當選為中共中央政治局常委後離開遼寧，夫妻兩人分居近10年，期間程虹奔走兩地看望丈夫，亦需照顧女兒。程虹十分低調，遠離社交應酬，更喜歡教學和翻譯等工作，但在丈夫擔任國務院副總理後便少上講台，主要做研究工作。2014年5月，她陪同時任總理的李克強出訪埃塞俄比亞、尼日利亞、安哥拉、肯尼亞等非洲四國，是她首次以中國官方形式陪同丈夫進行的外訪活動，當時被稱為「李克強的軟實力」。