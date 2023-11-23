華籲重振以巴兩國方案　中東不應受核武威脅

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰火持續，中國常駐聯合國代表張軍周三（22日）在安理會以巴問題公開會上，呼籲國際社會加大努力推動重振「兩國方案」的政治前景。中國常駐國際原子能機構代表李松同日強調，中東地區不應受到核武器威脅，如不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒持久和平穩定。

張軍表示，任何針對當前形勢的解決辦法都不能悖離「兩國方案」，任何關於巴勒斯坦前途命運的安排都必須獲得巴勒斯坦人民同意，照顧地區國家合理關切。他敦促以色列停止對醫院、學校等民用設施的軍事行動，遏制約旦河西岸愈演愈烈的定居者暴力，並盡快解除對加薩地帶的封鎖，全面恢復水、電、燃油等基礎物資供應，緊急開闢更多救援通道。

李松出席在奧地利維也納舉行的國際原子能機構11月理事會時表示，中方一貫支持中東國家推動建立中東無核及其他大規模殺傷性武器區的努力，當前局勢發展加重國際社會對以色列核問題的關注，應嚴肅認真討論。他敦促以色列盡快以無核武器國家身份，加入《不擴散核武器條約》，並將其所有核設施置於機構全面保障監督之下。