台總統選舉登記今截止　柯文哲侯友宜料各自覓拍檔參選

台灣總統選舉登記至周五（24日）截止，民眾黨參選人柯文哲與國民黨參選人侯友宜的藍白合破局與否即將揭開。兩人周四（23日）曾與獨立參選的鴻海集團始創人郭台銘，在台北一間酒店會面，尋求整合在野陣營，但未能達成共識，不歡而散。台媒周五報道，外界盛傳柯文哲的副手可能是民眾黨立委吳欣盈，將一同前往中選會登記。

柯文哲將於周五上午11時赴中選會登記參選，目前尚未公布副手。除吳欣盈外，外界曾傳出民眾黨內點名可能擔任副手的人選包括雅虎前大中華董事總經理鄒開蓮、台北市前副市長鄧家基等人。黨內人士透露，他們準備了2至3個副手人選，有男有女，涵蓋政界和企業界。鄒開蓮日前已婉拒擔任副手；吳欣盈辦公室則表示，他們並不清楚。

另外，侯友宜將於周五上午11時45分前往登記參選，副手目前呼聲最高的是中國廣播公司董事長趙少康。早前亦傳出侯將搭配國民黨智庫執行長柯志恩或國民黨副主席夏立言等人，夏立言已出面反駁說法。國民黨主席朱立倫將於稍後在中常會發表講話，預料會公布侯友宜副手人選。趙少康周五抵達國民黨部出席中常會，被問及是否擔任侯的副手，他強調要等中常會後報告，「當然還是希望藍白合，但合不了也是沒辦法的事情」。