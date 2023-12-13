解放軍上月頻於台灣毗鄰區演習　疑打心理戰干預台選

外界關注解放軍在台灣大選前的動向。

英媒周三（13日）引述台灣安全官員報道，台軍上月4度驅離試圖接近台灣毗連區的中國大陸解放軍，相信這是大陸干預台灣大選行動的一部分。

台灣安全官員指，內部備忘錄顯示解放軍空軍和海軍上月在距台灣海岸44公里的毗鄰區進行4次協調演習，模擬攻打並測試台軍的反應，台灣當時派出部隊驅離解放軍。此外，大陸氣球上月亦一連兩日越過海峽中線，並有大陸海洋研究船駛近台灣東部和西部對出毗鄰區海域。同月，一艘大陸商業拖船進入台灣南部領海。

官員表示，透過上述軍事及非軍事力量，大陸想宣示可隨時對台灣採取行動，同時保持緊張局勢，他們每天都散播「和平及戰爭」的信息，這明顯是心理戰的證據。另一名台灣官員形容這是北京不斷升級的「灰色地帶」作戰一部分，目的是透過反覆演習來削弱台灣並威嚇選民。陸方似乎想其主張的「民進黨執政就令兩岸有機會開戰」論述看來可能成真。

英媒披露台灣內部安全報告指，北京在台灣選舉前贊助數百名台灣政界人士到大陸低價旅行，台灣政府對大陸試圖透過通訊程式、旅行團或虛假資訊活動來資助親北京候選人的行為，保持高度警惕。