反修例歌禁令案　鄒幸彤申以被告身份參與抗辯再被拒

與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，近年於各個不同平台傳播，律政司司長於今年6月入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該歌曲，危害國家安全。原訟庭法官陳健強駁回律政司申請。律政司其後向上訴庭提上訴，並已排期於12月19日處理。已解散的支聯會前副主席鄒幸彤早前向法庭申請以被告身份加入待案件上訴時作為相關一方被拒。鄒就該決定再提出往上訴庭上訴的許可申請，陳官今（13日）頒下判詞，駁回其申請，並要鄒支付訟費。

鄒幸彤早前向法庭申請加入案件的上訴程序，指出本案涉及公眾利益，法庭應聽取反對一方的陳詞。不過法官認為，不是任何人都能以代表公眾利益發聲為由，自動成為案件的訴訟一方，強調涉及國家安全事宜的案件都應該有合適案件管理程序，以便得以儘快處理。考慮到鄒幸彤確認並非從事禁制行為者，法官拒絕讓她成為本案訴訟方。

鄒就陳官的決定提出上訴許可申請，陳官以書面形式處理。法官於開首已表明感遺憾，因鄒堅持拒絕以聯合訴訟（joinder）方式申請加入案件，在認為自己並無違反禁令下仍屬被告，要求加入訴訟。法官又認為鄒的上訴理據只是重覆早前作申請的理據，並認為沒有成功機會，且未能指出早前的決定有何錯誤。法官最終決定拒絕批出上訴許可，並要鄒支付訟費。

案件編號：HCA 855/2023