被拐35年　男子終如願與父母重聚

四川省綿陽市男子陳順6歲時被人拐到江蘇後，改名陳順。他很多事情已經忘記，但還記得父母是養蜂人，也忘不了家鄉蜂蜜的味道。憑着這深藏的記憶，他長大後四處尋親，周四（28日）終於跟失散35年的父母重聚。

1988年5月，陳順隨母親前往綿陽市安州區的外婆家探親，在外婆家門外玩耍時失蹤。當時，家人發動了數十名親友在周落村落和附近城市車站尋找，卻一無所獲。其父母之後把女兒寄養在親戚家，然後四出尋子。當花光了路費，他們就回家繼續養蜂賺錢。父母因年邁，現在已沒養蜂，但仍留着一箱蜜蜂希望待陳順回家時可以吃到蜂蜜。

陳順18歲中學畢業後到外地打工，從鄰居聽說自己可能是四川人，便決定尋找親生父母。後來，他在網上看到尋親成功的案例，便找上尋親志願者和綿陽市公安局協助。經DNA比對，警方發現陳順DNA數據與綿陽市安州區多個家族脗合。在綿陽警方、當地村社、尋親志願者多方努力下，今年11月下旬綿陽、江蘇警方兩地公安DNA實驗室聯合鑑定綿陽北川薛明貴、周本英夫婦與陳順為父（母）子關係。周四下午，陳順一家人終於團聚，各人緊緊擁抱，喜極而泣。再次吃到由母親親手餵食的蜂蜜，41歲的陳順表示：「還是兒時的味道，還是家的味道。」