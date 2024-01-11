南水北調引江補漢工程開工　助加強水資源調配

據中國南水北調集團周二（9日）消息，作為南水北調後續工程首個重大項目，引江補漢工程近日進入全面施工階段。工程建成後，將實現三峽水庫和丹江口水庫隔空「牽手」，有效提高漢江流域水資源調配能力，增加南水北調中線工程北調水量。

引江補漢工程從長江三峽庫區引水入漢江，沿線由南向北依次穿越湖北省宜昌市夷陵區、襄陽市保康縣、谷城縣和十堰市丹江口市，主要包括輸水總幹線工程和漢江影響河段綜合整治工程。根據初步設計報告，輸水線路總長194.7公里，多年平均調水量39億立方米，工程施工總工期108個月，工程靜態總投資逾550億元人民幣（約607億港元）。

中國南水北調集團有限公司江漢水網建設開發有限公司副總經理上海峰稱，工程建成後，結合南水北調中線總幹渠輸水能力挖潛，可將中線一期多年平均調水規模從95億立方米增加至115.1億立方米；增加漢江丹江口斷面的水資源量，有效促進漢江流域生態環境保護；漢江上游引漢濟渭工程年均引水量可由近期的10億立方米增加至遠期的15億立方米，有效保障關中平原供水安全。