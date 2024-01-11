遇外軍挑釁　華驅逐艦開啟垂直發射系統蓋板

中國官媒日前公布片段，顯示解放軍海軍055型導彈驅逐艦南昌號在一次遠訓任務時，首次遭遇外軍挑釁。畫面所見，南昌號當時已打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板。有軍事專家分析，這是極度接近大打出手的一刻，離開戰只有一步之遙。

據周日（7日）發布的影片顯示，2022年正在西太平洋伴隨航母編隊執行遠海訓練任務的南昌號，接到前出近百海里直面外軍航母編隊的指令。面對外軍艦機長時間、高強度的抵近滋擾，南昌號有效履行了航母編隊「帶刀護衞」的職責。片中首次曝光南昌號與外軍航母編隊的近距離接觸，也出現外形疑似美國2架F18超級大黃蜂艦載戰機與南昌號同框的畫面。

中國軍事專家張軍社表示，面對這種情況，南昌號除開啟各種雷達，火炮和導彈也進入作戰狀態。通過這些實戰化訓練，提高中國海軍在遠海應對海上意外情況、快速反應和打擊能力，大大提升遠海綜合作戰能力。張軍社又提到，南昌號的雷達探測距離比其他型艦艇更遠，探測到的空中目標更多，反應速度更快。南昌號的防空反導武器數量多、射程遠，作戰能力強大，可以增強航母編隊對海突擊能力。此外，從南昌號接到航母編隊指揮所的命令前出行動來看，中國航母編隊的指揮體系已經非常成熟，南昌號已融入其中。